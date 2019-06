COMENTÁRIO

Redação, 07 jun 2019 (Luas) - A seleção portuguesa de voleibol perdeu hoje por 3-0 com a anfitriã Rússia, em Ufa, para a Liga das Nações, mas deixou boa imagem frente ao detentor do troféu e quinto classificado do 'ranking' mundial.

Portugal perdeu por 25-19, 25-22 e 25-20, numa partida que equilibrou a espaços e em que teve de disfarçar o cansaço provocado por dois dias de viagem, iniciada na Argentina, e uma diferença horária de menos quatro horas para mais quatro.

O selecionador Hugo Silva apostou no mesmo 'seis' com que venceu no domingo a Bulgária (3-1), na Argentina, mas o desacerto luso nas várias ações de jogo, nomeadamente no serviço, levou a que a Rússia assumisse a liderança do 'set' e fechasse aos 25-19.