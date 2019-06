Actualidade

Os EUA impuseram sanções contra a maior empresa petrolífera do Irão, a Companhia Petroquímica do Golfo Pérsico, por apoiar a Guarda Revolucionária Iraniana, informou hoje o Departamento do Tesouro.

A Companhia Petroquímica do Golfo Pérsico e as suas afiliadas são acusadas de apoiarem financeiramente as atividades da Guarda Revolucionária, uma divisão especial das Forças Armadas iranianas, através de negócios que atingem vários milhares de milhões de euros.

A empresa e as suas afiliadas são responsáveis, segundo os Estados Unidos, por 40% da capacidade de produção petroquímica do Irão e por 50% das exportações deste país.