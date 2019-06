Actualidade

A galeria Underdogs, em Lisboa, inaugura a 21 de junho uma mostra coletiva com curadoria do DJ britânico Fat Boy Slim, que irá atuar nesse dia no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, foi hoje anunciado.

"Smile High Club", de acordo com informação divulgada hoje pela galeria, inclui obras dos artistas e coletivos britânicos Andrea Harz, Carrie Reichardt, Chemical X, James Joyce, Jimmy Cauty, Joseph Ford, Marc Vessey, RYCA e The London Police, do norte-americano Ron English e dos portugueses Estúdio Pedrita.

A galeria Underdogs lembra que Fat Boy Slim (Norman Cook) é um "ávido colecionador de arte contemporânea e urbana", que tem, "no passado, e nas suas próprias palavras, 'flirtado tentativamente' com colaborações nas artes visuais".