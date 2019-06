Actualidade

A livraria Leya na Buchholz, em Lisboa, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo a preferida dos leitores portugueses, segundo uma votação lançada pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

A votação 'online', feita anualmente pela APEL no âmbito do programa "Ler em todo o lado", contou com quase cinco mil participantes, tendo a Leya na Buchholz reunido 881 votos.

Explorada pelo grupo editorial Leya desde 2010, a Buchholz foi originalmente fundada em Lisboa na década de 1940 pelo livreiro e negociante alemão de arte Karl Buchholz que pouco tempo depois se mudou para a Colômbia.