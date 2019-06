Actualidade

A associação ambientalista Quercus alertou hoje para os "impactes ambientais negativos e elevados" da construção da Barragem do Pisão, na localidade do mesmo nome situada no concelho de Crato, no distrito de Portalegre.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização ambientalista frisou que "não pode deixar de alertar, desde já, com base no conhecimento e trabalho que tem na área abrangida, para os impactes ambientais negativos e elevados que a construção" da barragem "provavelmente terá".

A associação "adverte" ainda o Governo de que "deverá olhar para os maus exemplos que outros grandes investimentos deste género se revelaram em diversos outros locais do país".