A criação de emprego entre os 55 e 64 anos de idade foi a que mais cresceu desde 2015, com um aumento de 22%, segundo um documento do Ministério do Trabalho distribuído hoje na reunião da Concertação Social.

Desde o final de 2015 até março de 2019 foram criados 347.800 empregos e, em termos etários, "o volume de emprego manteve-se estável entre os 25 e os 44 anos", mas cresceu entre os mais jovens e nos trabalhadores mais velhos, mostra o documento onde o Governo faz uma análise à evolução do mercado de trabalho na atual legislatura (desde 2015), com base nos últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a análise do Ministério do Trabalho apresentada pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, aos parceiros sociais, "há mais 50 mil empregos entre os jovens (+19,9%) desde o final de 2015" e mais "267,6 mil empregos em pessoas com 45 ou mais anos (+12,9%)".