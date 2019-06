Actualidade

O presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, manifestou-se hoje em "absoluto desacordo" com a localização da nova maternidade da cidade na área dos Hospitais da Universidade e considerou "inaceitável" que a autarquia não seja ouvida sobre o processo.

"O PDM [Plano Diretor Municipal] de Coimbra tem de ser respeitado", alertou o autarca socialista, durante a sessão de hoje do executivo municipal, pouco depois de ter tido "conhecimento, através da agência Lusa", de que a administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) propôs ao Ministério da Saúde que a nova maternidade seja construída no perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Salientando que a zona dos HUC está sobrecarregada de tráfego e sem capacidade de estacionamento e sob forte pressão urbanística, Manuel Machado voltou a defender que "a solução exequível" para instalar a nova maternidade é na área do "Hospital dos Covões, na Quinta dos Vales", na margem esquerda do Mondego.