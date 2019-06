Actualidade

Lisboa, 07 jun (2019) - A coordenadora bloquista, Catarina Martins, garantiu hoje que o BE "continuará a negociar até ao último dia" uma Lei de Bases da Saúde, defendendo que "nada impede" que a atual maioria faça uma lei com "um paradigma diferente do anterior".

A comitiva do BE foi hoje à tarde recebida em audiência no Palácio de Belém, em Lisboa, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que termina hoje uma ronda pelos partidos com representação parlamentar.

"O BE continuará a negociar até ao último dia para ser possível esse caminho que iniciámos e que achamos que é muito importante", garantiu.