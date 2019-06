Actualidade

O novo Conselho de Administração (CA) do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto manifestou hoje disponibilidade para colaborar com as autoridades judiciais no âmbito da Operação "Teia", que constituiu arguido o anterior presidente, Laranja Pontes.

No dia seguinte ao professor e investigador Rui Manuel Ferreira Henrique ter sido designado pelo Governo presidente do IPO, a instituição emitiu um comunicado em que dá conta das suas prioridades.

Referindo-se ao processo judicial em curso o CA assegurou que "prestará toda a colaboração com as autoridades judiciais no sentido do apuramento total e completo da verdade dos factos".