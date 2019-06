Actualidade

O parlamento são-tomense aprovou hoje um projeto de resolução que autoriza o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais a instaurar processo disciplinar aos juízes do Tribunal Constitucional (TC) que restituíram a cervejeira Rosema aos irmãos Monteiro, indicou fonte parlamentar.

O projeto de resolução foi aprovado com 28 votos a favor, das bancadas do MLSTP-PSD (Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - São Tomé e Príncipe) e da coligação PCD-UDD-MDFM, e 26 votos contra, sendo 24 do Ação Democrática Independente (ADI) e os dois votos do Movimento Caué - um dos quais é António Monteiro, um dos proprietários da Sociedade Solnivam, que geriu até 23 de maio último a cervejeira Rosema.

Um deputado do ADI esteve ausente do hemiciclo.