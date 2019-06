Actualidade

O Presidente da República promulgou hoje o decreto do parlamento que altera o regime de subsídios atribuídos aos deputados e estabelece como morada relevante para efeitos remuneratórios a que consta no cartão do cidadão.

Esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa foi anunciada através de uma nota no portal da Presidência da República na Internet e acontece um dia depois de este diploma conjunto de PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP e PEV ter sido enviado para promulgação.

O novo regime de subsídios de apoio à atividade política dos deputados foi aprovado por unanimidade no dia 31 de maio, na generalidade, especialidade e em votação final global.