A equipa profissional de futebol do Belenenses deverá continuar a jogar no Estádio do Jamor, em Oeiras, na próxima temporada, confirmou hoje o presidente da SAD 'azul' Rui Pedro Soares.

O dirigente, que ouviu a opinião dos adeptos presentes na sala, deu o seu ponto de vista em relação à importância da continuidade da equipa no Estádio Nacional, onde, atualmente, possui melhores condições do que as do Estádio do Restelo.

"O Restelo é um estádio magnífico, tem uma qualidade de construção excecional. Temos de respeitar quem o construiu e teve a responsabilidade de levar essa obra avante. O Restelo não é um estádio que sirva cabalmente as necessidades do Belenenses e como o futebol é hoje", afirmou.