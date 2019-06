Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos anunciou um acordo com o México e suspendeu as taxas alfandegárias que entrariam em vigor na segunda-feira, após chegar a acordo com o país vizinho relativamente ao fluxo migratório.

"Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América chegaram a um acordo com o México", anunciou Donald Trump, na rede social Twitter, sublinhando que "as tarifas programadas para entrar em vigor na segunda-feira contra o México estão suspensas indefinidamente, e que o México, em troca, concordou tomar medidas rigorosas para conter a maré migratória através do México em direção à fronteira sul".

O objetivo das negociações era "reduzir ou eliminar a imigração ilegal proveniente do México para os Estados Unidos", acrescentou.