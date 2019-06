Actualidade

O PS lançou hoje um apelo à unidade da esquerda em torno da nova Lei de Bases da Saúde, com "foco na gestão pública", fazendo cessar a legislação aprovada pelo segundo Governo social-democrata de Cavaco Silva.

Este repto, sobretudo dirigido aos parceiros da atual solução governativa (Bloco de Esquerda, PCP e PEV), consta de um vídeo hoje divulgado pela vice-presidente da bancada socialista Jamila Madeira no site do Grupo Parlamentar do PS e na sua página na rede social Facebook.

"É essencial que nestas últimas semanas de votações todos se unam na aprovação de uma nova Lei de Bases da saúde. O PS está particularmente empenhado em garantir que cesse a vigência da Lei de Bases de 1990, aprovada por Cavaco Silva e Arlindo de Carvalho [antigo ministro do Saúde], em que se promove a mensagem de que o Estado tem de apoiar o desenvolvimento dos privados e a mobilidade dos profissionais do público para o privado", afirma a "vice" da bancada socialista para a área da Saúde.