Primavera Sound

A banda canadiana Fucked Up, que na sexta-feira atuou no Primavera Sound, foi fundada em 2001, sob o signo "dos movimentos sociais" de que vinham os vários membros, explicaram à Lusa dois dos seus membros.

"O nosso envolvimento no 'punk' veio dos movimentos sociais. No final dos anos 90, havia muito ativismo, também por coisas como o FMI ou o mercado global, essa era a grande 'cena'. E ser jovem significava estar nos grandes protestos. Isso está agora de volta, os miúdos na América estão mais conscientes", atirou o guitarrista Mike Haliechuk, em entrevista à agência Lusa, no Parque da Cidade do Porto.

O grupo oriundo de Toronto subiu ao palco no segundo de três dias do NOS Primavera Sound, começando com uma música que partilharam com jovens da Escola do Rock de Paredes de Coura, que descobriram após duas 'covers' feitas pelo projeto do festival português.