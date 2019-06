Liga das Nações

O selecionador Fernando Santos tem todos os 22 jogadores disponíveis, um dia antes de Portugal defrontar a Holanda na final da primeira Liga das Nações de futebol, que vai decorrer no Estádio do Dragão, no Porto.

No Estádio do Bessa, no último treino antes do duelo de domingo, todos os jogadores que estão em estágio participaram sem limitações na sessão, grupo esse que ficou com menos uma unidade devido à dispensa de Pepe, que se lesionou nas meias-finais frente à Suíça (3-1) e vai falhar a final.

Nos primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social, os jogadores da seleção nacional inicialmente estiveram a aquecer sem bola, com os três guarda-redes a trabalharem à parte.