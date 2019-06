Actualidade

O Presidente da República disse hoje, na inauguração da Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, que a agricultura portuguesa "fez um milagre", ao ter sido capaz de "dar a volta em condições difíceis".

Salientando a evolução do certame que inaugurou hoje no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os agricultores portugueses souberam, "com uma crise pelo meio", reorganizar a produção, montar novos circuitos de distribuição, "exportar mais e melhor, produzir com cada vez mais qualidade", para o que contribuiu terem-se ligado à investigação.

"É por isso que temos dos melhores produtos do mundo", disse, dando o exemplo do vinho, tema da Feira Nacional da Agricultura (FNA)deste ano.