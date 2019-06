Liga das Nações

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que Portugal tem uma "pressão positiva e motivadora" por jogar a final da Liga das Nações de futebol em casa, frente à Holanda, uma equipa de "grande qualidade".

"Não há pressão. Os nossos jogadores estão habituados a jogar nos melhores campeonatos, na Liga dos Campeões, em meias-finais e finais. Há sim uma pressão positiva e motivadora de dar uma alegria ao novo povo. Vai ser um jogo tremendo e acredito que vamos ganhar", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão da final de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto.