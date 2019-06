Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai realizar uma visita de Estado à Costa do Marfim entre quarta e sexta-feira, durante a qual serão assinados acordos bilaterais e receberá um doutoramento honoris causa.

Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se à Costa do Marfim a convite do seu homólogo costa-marfinense, Alassane Ouattara - que visitou Portugal em setembro de 2017 -, com "o intuito de consolidar o relacionamento existente entre os dois países, aproveitando a dinâmica muito positiva existente" no plano bilateral.

"O programa foi desenhado de modo a incluir uma forte componente política e outra económica, com a participação do Presidente da República na sessão de encerramento de um fórum entre empresários portugueses e costa-marfinenses", lê-se na mesma nota.