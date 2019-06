Actualidade

Israel tem o "direito" de anexar uma parte da Cisjordânia ocupada, afirmou hoje o embaixador norte-americano no Estado hebraico, David Friedman, numa entrevista ao jornal The New York Times.

"Em certas circunstâncias (...) penso que Israel tem o direito de conservar uma parte, não toda, da Cisjordânia", território palestiniano ocupado por Israel há mais de 50 anos, disse o embaixador ao periódico.

Estas declarações poderão reforçar a resistência dos palestinianos a um plano de paz criado por Washington, que ainda não foi revelado.