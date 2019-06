10 Junho

O Presidente da República chegou de "surpresa" a Portalegre, nas vésperas de cumprir o programa oficial das comemorações do 10 de Junho naquela cidade alentejana, com o objetivo de "chamar à atenção" para as questões do interior.

"É chamar à atenção para aqueles `portugais` esquecidos, muitas vezes não são desconhecidos, são conhecidos mas esquecidos e que são tão ou mais importantes do que os `portugais` metropolitanos", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República falava aos jornalistas no sábado à noite, após um concerto da Banda do Exército, no jardim da avenida da Liberdade, em Portalegre, integrado nas comemorações do 10 de Junho, que este ano decorrem naquela cidade e em Cabo Verde.