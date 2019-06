Actualidade

O Parlamento da Moldávia aprovou no sábado a composição do novo Governo, uma aliança sem precedentes entre pró-rússos e pró-europeus, para acabar com a atual crise política criada após as eleições de fevereiro, onde nenhum partido obteve a maioria.

Depois de meses de negociações, o Partido Socialista do Presidente Igor Dodon, arauto de uma aproximação à Rússia e integração na sua união económico euro-asiática, e a aliança pró-europeia ACUM, liderado pela nova primeira-ministra, Maia Sandu, coligaram-se e derrubaram Partido Democrata no poder, dirigido pelo oligarca Vlad Plahotniuc, considerado o homem mais poderoso do país.

O parlamento da Moldávia aprovou o Governo liderado por Maia Sandu, com 61 dos 101 membros do Parlamento.