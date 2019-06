Actualidade

O Presidente do México celebrou no sábado o acordo alcançado com os Estados Unidos que evitará a imposição de tarifas aos produtos mexicanos e estendeu a mão ao Presidente norte-americano, mas avisou que os "compromissos são para cumprir".

López Obrador presidiu na cidade fronteiriça de Tijuana o "Ato de unidade em defesa da dignidade do México e em favor da amizade com o povo dos Estados Unidos", num tom muito mais conciliatório do que o esperado, depois de ambos os governos terem assinado a declaração conjunta.

"Reiteramos a vontade de amizade, diálogo e colaboração", disse, rodeado por membros proeminentes do Executivo e quase todos os 32 governadores do país e representantes do Congresso mexicano.