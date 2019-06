Actualidade

A Associação de Futebol de Macau decidiu que não vai enviar a seleção ao Sri Lanka, para a segunda mão do jogo de qualificação do Mundial2022, devido aos atentados terroristas que ocorreram no país na Páscoa.

A seleção de Macau de futebol venceu na quinta-feira em casa o Sri Lanka por 1-0, mas tudo indica que não jogará a segunda partida agendada para terça-feira.

segundo a TDM - Canal Macau, o território pode agora vir a ser castigada pela FIFA.