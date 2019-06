Primavera Sound

A britânica Kate Tempest, que no sábado atuou no Primavera Sound, criticou o estado de "dormência" que o sistema do Ocidente instalou na sociedade atual, ainda que a crise social que atravessa "não seja um momento novo".

A poeta, música, dramaturga e romancista deu uma entrevista à Lusa à margem da atuação no recinto do festival, no Porto, que abriu com a música "Europe Is Lost" ("A Europa Está Perdida", em tradução livre).

Nessa faixa do álbum de 2016 "Let Them Eat Chaos", vê a Europa, a América e Londres como "perdidas", e declara que a sociedade "não aprendeu nada da História", antes de denunciar o efeito das redes sociais numa sociedade cada vez mais individualizada ("Aqui estou eu no palácio do eu", em tradução livre).