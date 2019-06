Actualidade

O Presidente moldavo em exercício, Pavel Filip, dissolveu hoje o parlamento da Moldávia e convocou novas eleições para tirar o país da crise que atravessa há várias semanas.

Pavel Filip, primeiro-ministro nomeado Presidente após a suspensão do Presidente pró-russo Igor Dodon pelo Tribunal Constitucional, assinou hoje os decretos convocando as eleições para 06 de setembro, anunciou a presidência da Moldávia.

O parlamento da Moldávia aprovou no sábado a composição do novo Governo, uma aliança sem precedentes entre pró-rússos e pró-europeus, para tentar acabar com a crise política criada após as eleições de fevereiro, onde nenhum partido obteve a maioria.