Primavera Sound

A banda norte-americana Snail Mail é "uma viagem pessoal", iniciada no ensino secundário, com um grupo de amigos músicos que se tornaram "tão bons nisto", contou à Lusa a líder e vocalista Lindsey Jordan.

O grupo liderado pela cantora e liricista de apenas 19 anos atuou no sábado no NOS Primavera Sound, com Jordan a confessar estar "entusiasmada por poder tocar uma hora".

A atuação incidiu sobretudo em material saído de "Lush", disco de estreia editado em 2018 - bem recebido por crítica e público --, até porque a música confessa ter "receio de que as pessoas comecem logo a gravar", para publicar nas redes sociais.