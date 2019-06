10 Junho

O Presidente da República afirmou hoje que as comemorações do 10 de Junho são em primeiro lugar "o culto da pátria", frisando que Portugal cultiva o seu passado, mas é um projeto virado para o futuro.

"Este 10 de Junho é cheio de vários significados, o primeiro deles o culto da pátria, o respeito e a gratidão às Forças Armadas bem testemunhadas no dia de hoje", declarou Marcelo Rebelo de Sousa no Mercado Municipal de Portalegre, antes receber os cumprimentos do corpo diplomático acreditado em Lisboa no âmbito das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Tendo perto de si o presidente das comemorações do 10 de Junho deste ano, João Miguel Tavares, natural de Portalegre, o chefe de Estado sugeriu que a escolha por si feita deste jornalista traduziu um objetivo de inovação.