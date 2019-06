Actualidade

A arquitetura explicada de forma "leve e lúdica" é a base do projeto vencedor de um concurso lançado pela Ordem dos Arquitetos que quer pôr crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo a pensar e trabalhar o espaço público.

"Arquitetura da Diversidade - Ferramentas para uma educação em arquitetura" é a proposta da arquiteta Sara Vargues, que convenceu o júri do concurso lançado pela Ordem dos Arquitetos Secção Regional Sul e que tem na base uma perspetiva de inclusão, partindo para a construção do projeto com uma questão guia: "como garantir que todos têm a mesma oportunidade de uso do espaço?".

"Partimos de uma questão que nos orientou na construção da proposta e com isso tentar levar para a escola, tanto pré-escolar como 1.º ciclo, a discussão da arquitetura, não só enquanto espaço físico, mas todas as questões sociais que estão relacionadas, que podem estar relacionadas a arquitetura, como a diversidade, a igualdade de oportunidade e tudo o mais. E o objetivo é precisamente que a turma e que as crianças desenvolvam um olhar crítico sobre todo o ambiente que as rodeia, do qual fazem parte, constroem, transformam, habitam. E isso levado à questão mais cívica, de entender o espaço", explicou à Lusa a autora do projeto vencedor.