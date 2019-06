Liga das Nações

A seleção inglesa de futebol conquistou hoje o terceiro lugar da Liga das Nações de futebol, ao derrotar, em Guimarães, a Suíça nas grandes penalidades (6-5), após 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento.

Depois do nulo verificado, a decisão foi para o desempate por penáltis, tendo os ingleses convertido os seis remates que dispuseram, enquanto a Suíça falhou um por intermédio de Josip Drmic.

A final da primeira edição da Liga das Nações disputa-se ainda hoje, entre Portugal e Holanda, em jogo com início às 19:45, no estádio do Dragão, no porto.