Actualidade

O Benfica ficou hoje a um triunfo de se sagrar campeão português de futsal, ao vencer em casa o Sporting, por 4-3, no terceiro jogo da final da Liga.

Fernandinho (06 e 23 minutos), André Coelho (07) e Robinho (23) marcaram os golos do Benfica, com Pany Varela (15), Erick (25) e Rocha (34) a marcarem para os 'leões'.

O quarto encontro da final disputa-se na quinta-feira, no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, com o quinto e último, se necessário, a ser jogado novamente no Pavilhão da Luz, em 16 de junho.