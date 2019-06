Liga da Nações

O selecionador Fernando Santos fez três alterações no 'onze' que Portugal vai apresentar hoje na final da Liga das Nações de futebol, frente à Holanda, com destaque para a inclusão de Gonçalo Guedes no lugar de João Félix.

O avançado do Benfica fez a sua estreia absoluta, e como titular, na última quarta-feira, perante a Suíça (3-1), mas desta vez foi relegando para o banco, aparecendo no seu lugar o jogador do Valência, que vai fazer companhia na frente a Cristiano Ronaldo.

Fernando Santos optou ainda por tirar Rúben Neves, que esteve na origem do segundo golo de Portugal perante os helvéticos, e colocou no seu lugar Danilo, que tinha estado ausente do jogo das meias-finais por castigo.