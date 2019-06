Actualidade

Os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado (CNB) vão fazer um protesto na terça e na quarta-feira, em Pequim, na China, onde estarão para apresentar espetáculos, de acordo com uma decisão do plenário realizado na quinta-feira.

Este protesto está enquadrado nas greves que os trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da Companhia Nacional de Bailado (CNB) iniciaram na sexta-feira, e que irão manter até haver garantias da parte do Ministério das Finanças, em relação às suas reivindicações.

De acordo com as conclusões do plenário de quinta-feira, "foi ainda decidido que os bailarinos e técnicos da CNB que nos dias 11 e 12 de junho irão estar na China em espetáculo, com a presença de representantes estatais, nomeadamente a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, irão estar em protesto".