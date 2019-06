Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol vai hoje à Avenida dos Aliados e à Câmara Municipal do Porto, após ter conquistado a primeira edição da Liga das Nações, ao vencer a Holanda, por 1-0.

Fonte da Federação Portuguesa de Futebol disse à agência Lusa que a 'equipa das quinas' vai à Avenida dos Aliados, onde estava instalado um ecran gingante, e vai ser recebida na Câmara Municipal do Porto.

Um golo de Gonçalo Guedes permitiu à seleção portuguesa de futebol conquistar a primeira edição da Liga das Nações, com um triunfo por 1-0 na final com a Holanda, no Estádio do Dragão, no Porto.