Liga das Nações

Bernardo Silva foi hoje considerado o melhor jogador da primeira edição da Liga das Nações de futebol, depois de Portugal vencer a Holanda por 1-0, na final, enquanto Frenkie de Jong recebeu o prémio de melhor jovem.

Os galardões foram anunciados antes do troféu ser entregue à seleção portuguesa, que viu também Cristiano Ronaldo ser consagrado como o melhor marcador da fase final, com três golos, e Rúben Dias eleito o homem do jogo da final.

Portugal venceu hoje a primeira edição da Liga das Nações, ao derrotar a Holanda por 1-0, com um golo de Gonçalo Guedes, à passagem dos 60 minutos.