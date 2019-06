Actualidade

O Governo do Japão reviu hoje em alta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, de 2,1% para 2,2%, comparativamente ao mesmo período do ano passado.

Já em relação aos três meses anteriores, a expansão do PIB da terceira economia mundial foi de 0,6%, acima dos 0,5% inicialmente estimados, segundo dados divulgados pelo Executivo nipónico.

O avanço foi impulsionado pela revisão dos investimentos de capital corporativo, cuja subida passou de 0,2% para 0,5%.