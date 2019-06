Actualidade

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal disse hoje que a primeira reunião da direção do Compacto é o principal ponto para Portugal dos Encontros Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

"O ponto essencial desta reunião, para Portugal, é a primeira reunião do órgão de governação máxima do Compacto para o Desenvolvimento, e por isso não poderíamos deixar de estar presentes", disse Teresa Ribeiro em entrevista à Lusa na véspera do início dos Encontros Anuais do BAD, que decorrem até sexta-feira em Malabo, a capital da Guiné Equatorial.

A governante confirmou que Angola e Cabo Verde, depois de Moçambique, serão os próximos dois países a assinar este instrumentos de financiamento favorável para o desenvolvimento, sendo que Angola deverá assinar durante a Feira Internacional de Luanda, e Cabo Verde deverá entrar neste modelo no princípio do mês.