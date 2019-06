Actualidade

O desafio das novas tecnologias, a igualdade de género, o combate às alterações climáticas e defesa das minorias e um mundo menos desigual estão entre os objetivos centrais da ONU, disse à Lusa a vice-secretária geral da organização.

"As tecnologias digitais podem ser poderosos instrumentos para combater a pobreza. Populações antes marginalizadas podem ter agora acesso à banca e aos serviços", assinalou numa entrevista por escrito à Lusa Amina Mohammed, 57 anos, que na terça-feira participa numa conferência em Lisboa sobre desenvolvimento sustentável.

"Em geral, as novas tecnologias são um incrível progresso para a humanidade. Mas é necessário desenvolvê-las com os direitos humanos no centro, para mitigar os riscos que também acarretam. Sem esforços conscientes, as novas tecnologias podem agravar as desigualdades", considerou a ex-ministra do Meio Ambiente da Nigéria, que em 28 de fevereiro de 2017 foi empossada pelo secretário-geral, António Guterres, no cargo de vice-secretária-geral da ONU.