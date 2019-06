Actualidade

As bolsas europeias estão hoje a negociar em alta, impulsionadas pelo acordo com o México e com a suspensão das taxas alfandegárias que entrariam hoje em vigor.

Cerca das 08:18 (hora de Lisboa), o STX Europ 600 ganhava 0,24% para 378,38 pontos, com Londres a subir 0,39%, França a avançar 0,39%, Frankfurt a recuperar 0,62%, Madrid a subir 0,49% e Milão em alta de 0,38%.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado um acordo com o México e suspendeu as taxas alfandegárias que entrariam em vigor hoje, após chegar a acordo com o país vizinho relativamente ao fluxo migratório.