Actualidade

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, viajará para o Irão essa semana para uma missão diplomática delicada, na qual espera mediar a crescente tensão entre os iranianos e os Estados Unidos.

Shinzo Abe deve reunir-se com o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, e com o líder supremo do Irão, aiatola Ali Khamanei, entre 12 e 14 de junho, na primeira visita de um primeiro-ministro japonês desde 1978.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou em maio de 2018 unilateralmente o seus país do acordo nuclear internacional alcançado com o Irão em Viena, em 2015, e promoveu ainda duras sanções económicas contra o Irão.