Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, defendeu hoje um "contrato de cidadania" em que os cidadãos com bom histórico de participação eleitoral possam ter benefícios do Estado.

"Ao invés da abordagem mais comum à situação de não participação, e que se pauta, em última instância, por uma sanção nos casos de países que têm sistemas de voto obrigatório, o modelo a que nos referimos passa por uma valorização dos cidadãos que tenham um histórico de participação", afirmou Vasco Cordeiro.

O líder do Governo açoriano falava no concelho da Calheta, na ilha de São Jorge, no Dia da Região Autónoma dos Açores, que este ano calha a 10 de junho, também Dia de Portugal.