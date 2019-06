10 Junho

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, subscreveu hoje o discurso do Presidente da República nas comemorações do 10 de Junho, em Portalegre, defendendo que os políticos devem ser mais "ousados" na defesa dos interesses dos portugueses.

"Eu vejo estas palavras do senhor Presidente da República como um discurso de mobilização dos portugueses, chamar os portugueses à vida de cidadão e à vida política, chamar os portugueses à construção de Portugal", disse.

O líder parlamentar do PSD, que falava aos jornalistas em Portalegre após o encerramento do desfile militar inserido nas comemorações do Dia de Portugal, viu ainda no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa "uma nota" aos políticos para que sejam "mais ousados" na defesa dos interesses do país.