Actualidade

A artista brasileira Bárbara Wagner, que representa o Brasil na Bienal de Veneza, disse hoje à Lusa que a sala de aula é "o principal espaço de disputa" na atualidade daquele país.

Bárbara Wagner vai apresentar no Porto, a partir de quinta-feira, o filme "Faz Que Vai", criado em colaboração com o alemão Benjamin de Burca, sobre o frevo de rua, manifestação típica do Recife, numa altura em que a dupla representa o Brasil na Bienal de Veneza de 2019.

À margem desta apresentação, vai decorrer uma aula aberta de Moacir dos Anjos, da Fundação Joaquim Nabuco, e uma oficina de frevo orientada por um dos bailarinos presentes no filme, Edson Vogue.