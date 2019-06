10 Junho

O presidente do PS, Carlos César, considerou hoje "especialmente mobilizador" o discurso do Presidente da República e defendeu que o Estado deve "ser capaz de responder a fenómenos como a emergência da corrupção" ou "abuso de poder".

"O discurso do Presidente da República é especialmente mobilizador no que toca àquilo que há de bom no nosso país e também é especialmente mobilizador para aqueles que acham que o nosso país precisa de melhorar", afirmou o líder parlamentar socialista, Carlos César.

Segundo o presidente do grupo parlamentar do PS, é "muito importante, neste Dia de Portugal", existir a "consciência do valor" que o país tem e do que o "prestigia no exterior" e "tem corrido bem".