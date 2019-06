10 de Junho

Os ex-combatentes das Forças Armadas apelaram hoje para não serem esquecidos pelo povo e pelo Estado, recordando que, há mais de 40 anos, lutaram pela pátria e em prol da paz.

No 26.º encontro nacional, que decorreu junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, centenas de ex-militares e familiares prestaram homenagem aos que combateram e combatem por Portugal.

O vice-almirante João Pires Neves, presidente da comissão executiva do encontro destacou a importância das forças armadas, no passado e no presente, para a paz e os custos disso.