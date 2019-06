Actualidade

O médio André Horta, de 22 anos, é o primeiro reforço do Sporting de Braga para a época 2019/20, tendo assinado um contrato por cinco temporadas, informou hoje o clube minhoto da I Liga de futebol.

O internacional português sub-21 chega dos norte-americanos do Los Angeles FC, para os quais se transferiu no final de 2017/18 depois de uma época ao serviço do Sporting de Braga, por empréstimo do Benfica.

Trata-se, portanto, de um regresso a Braga, depois de, nesse ano, ter sido peça importante numa equipa que marcou muitos golos (101 em todas as competições) e bateu recordes internos no campeonato como o de número de pontos (75) e de vitórias (24).