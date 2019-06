10 junho

O departamento de Estado norte-americano felicitou hoje Portugal pela comemoração do seu dia nacional, sublinhando os laços de amizade e cooperação que unem os dois países.

Numa mensagem, divulgada hoje, o secretário de Estado, Michael Pompeo, desejou, em nome do povo norte-americano, "as maiores felicidades ao povo de Portugal no seu dia nacional".

Mike Pompeo lembrou que mais de um milhão de norte-americanos têm raízes portuguesas, considerando que Portugal e os Estados Unidos partilham "laços duradouros de amizade e aliança".