Actualidade

O departamento de Estado norte-americano confirmou, na segunda-feira, a controversa decisão do chefe da diplomacia Mike Pompeo de proibir as embaixadas de hastearem a bandeira arco-íris para assinalar o Mês do Orgulho Gay.

Os meios de comunicação norte-americanos noticiaram nos últimos dias que várias missões diplomáticas dos Estados Unidos que queriam hastear a bandeira LBTG para assinalar o Mês do Orgulho Gay, como tinham já feito em anos anteriores, se depararam com uma recusa de Washington.

As missões diplomáticas são obrigadas a pedir autorização para hastear qualquer outra bandeira que não seja a bandeira americana.