O ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, afirmou na segunda-feira que a divulgação de mensagens privadas entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores de justiça da operação Lava Jato visa impedir a reforma do sistema de pensões.

Numa sessão plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o ministro declarou que o momento de divulgação das mensagens não foi mera coincidência.

"Não vai haver reforma do sistema de pagamento de pensões. Pronto, acabou. A toda hora há uma [nova divulgação]. Uma é do Michel Temer, outra é do filho do Bolsonaro,(...) hoje é do Moro". (...) Não foi por falta de tentativas, a toda hora tem uma [polémica]. Hoje é a do Moro, (...) mas não é coincidência que estoura uma bombinha a toda hora, tentando paralisar a marcha dos eventos", avaliou o governante, citado pela imprensa local.