Actualidade

O Governo da Nicarágua aprovou na segunda-feira a controversa Lei da Amnistia, que a oposição acusa de servir para encobrir os crimes cometidos pelo regime no âmbito dos protestos contra o Presidente Daniel Ortega.

No mesmo dia, e com base nessa mesma lei, o Ministério do Interior ordenou a libertação de 50 pessoas que estavam detidas "por crimes contra a segurança e a paz públicas" e que a oposição reconhece como presos políticos.

O Comité para a Libertação dos Presos Políticos da Nicarágua opôs-se de imediato e acusou Ortega de aprovar "a amnistia para encobrir os crimes cometidos pela polícia e paramilitares do regime", no âmbito dos protestos.